Piero De Luca con Fico a Lacedonia: “Prosegue il cammino di ascolto e confronto”

Si riporta il post del segretario regionale del Pd Campania Piero De Luca:

Prosegue il cammino di ascolto e confronto in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. A Lacedonia per l’iniziativa “Ricominciare da T(r)E: Istruzione, Lavoro, Mobilità”, abbiamo avuto un incontro molto partecipato su temi decisivi per il futuro soprattutto delle nostre aree interne, insieme al candidato Presidente Roberto Fico, a Dario Nardella, Maurizio Petracca, Antonio Di Conza e Gerardo Capodilupo. Le aree interne rappresentano una parte essenziale della nostra regione e dell’intero Paese, una risorsa su cui abbiamo già lavorato tanto e che dobbiamo sostenere sempre più. Dobbiamo creare le condizioni perché i giovani possano restare, studiare, lavorare e costruire qui il proprio futuro. Servono investimenti ulteriori nei prossimi anni su istruzione, sanità, occupazione, infrastrutture, servizi pubblici essenziali e sostegno agli investimenti. Gli unici interventi sono stati finanziati con fondi regionali e del Pnrr in questi anni. Come Partito Democratico, abbiamo presentato un’apposita proposta di legge su questo tema, nell’indifferenza della destra, che invece a livello nazionale sta abbandonando le aree interne e sta danneggiando il Mezzogiorno con tagli drammatici di risorse e una proposta secessionista sull’Autonomia differenziata che pensano di riproporre in Parlamento. Noi continueremo a lavorare con serietà, attenzione e concretezza per sostenere i territori e per dare risposte vere alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese nelle nostre comunità.