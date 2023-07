“Pieno sostegno a IIA”: il Governo rassicura sindacati e lavoratori. Mentre era in corso il sit in delle tute blu di Flumeri e Bologna di Industria Italiana Autobus, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, esponenti dell’esecutivo Meloni hanno incontrato le Rsu e le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla vertenza.

Il Governo avrebbe categoricamente escluso qualsiasi ipotesi di una procedura fallimentare per Industria Italiana Autobus. Una voce circolata con troppa insistenza negli ultimi giorni e che ha creato non pochi problemi per gli stabilimenti nei rapporti con i fornitori, le Muncipalizzate ed i servizi di manutenzione.

Nel mirino c’è invece il rilancio di IIA, che si baserà su un nuovo piano industriale che sia in grado di produrre, cosa che non avviene adesso, nonostante le tante commesse in portafoglio. Visto il cambio del consiglio di amministrazione, con la nomina del neo amministratore delegato Giancarlo Schisano, il Ministero ha concesso qualche settimana di tempo per varare un nuovo piano.

I sindacati, dal canto loro, chiederanno ad ore un incontro a Schisano, un summit prima che il piano venga elaborato e consegnato al Governo. Che ha anche assicurato che prosegue la ricerca di un partner privato da affiancare alla componente pubblica che sia solido e, soprattutto, ben attrezzato nel settore della produzione di autobus.