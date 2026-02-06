Picone e Santoro lanciano l’assemblea pubblica. E sull’appello del M5s: “Disponibili”

È arrivata in mattinata la nota del Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, che ha lanciato un appello alle stesse forze politiche e civiche che alle Regionali hanno consentito al presidente Roberto Fico di battere destre e civismi. Un richiamo chiaro al campo largo, con l’obiettivo di avviare la costituzione di un tavolo di confronto in vista delle imminenti consultazioni comunali ad Avellino. La risposta dal mondo della sinistra avellinese non si è fatta attendere. Proprio nella stessa mattinata, infatti, era già in programma una conferenza stampa di Generoso Picone, per Controvento, e di Amalio Santoro, per SiPuò.

«Accogliamo con fiducia la nota del Movimento 5 Stelle», ha dichiarato Picone. Sulla stessa linea Santoro, che ha ribadito la disponibilità al confronto: «Siamo disponibili», ha affermato, evidenziando però una criticità non secondaria. Entrambi hanno infatti lanciato un monito chiaro: «Siamo in tremendo ritardo». Picone e Santoro hanno spiegato che la disponibilità al confronto è legata a presupposti precisi, che verranno elencati, chiariti e ribaditi pubblicamente nel corso dell’assemblea del 18 febbraio, in programma presso il Circolo della Stampa.