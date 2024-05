Picierno, De Caro e De Luca venerdì a Grottaminarda per parlare d’Europa

A Grottaminarda un nuovo incontro organizzato dal locale Circolo PD, e dal PSE, in vista delle elezioni Europee dell’8 e del 9 giugno.

“La Nostra Idea di Europa” il titolo del convegno in programma per venerdì 17 maggio alle ore 11 nella Sala Conferenze del Castello D’Aquino a Grottaminarda.

Ospiti questa volta i candidati Antonio De Caro, sindaco di Bari, e Presidente Anci, e l’europarlamentare Pina Picierno, già Ministro delle Politiche giovanili, che si ricandida per ricoprire ill terzo mandato in Europa.

Dopo i saluti del Segretario del Circolo Nicola Cataruozzolo e del Sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, gli interventi di Virginia Pascucci, Delegata comunale alla Rete Belc, Maurizio Petracca, Consigliere Regionale, Presidente VIII Commissione Agricoltura della Regione Campania. Modererà Marilisa Grillo, Dirigente del Circolo PD. Le conclusioni saranno affidate all’ On. Piero De Luca, deputato PD.

Nel confronto si spazierà sui grandi temi d’attualità e sull’importanza di andare alle urne in questa tornata elettorale per garantire il funzionamento democratico delle istituzioni dell’UE e sxegliere le persone giuste per poter rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo.

Già sabato scorso a Grottaminarda, ma presso la sede del Pd, sono state affrontate queste tematiche con Lucia Annunzuata e Francesco Todisco.