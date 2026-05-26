Picchia la moglie, scatta l’allontanamento della casa familiare: oggi la convalida

HINTERLAND- Allontanamento dall’abitazione familiare per un cinquantanovenne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. In preda ai fumi dell’alcol l’uomo avrebbe in più occasioni picchiato la moglie. L’ultimo episodio, quello avvenuto il 24 maggio, ha determinato l’intervento dei Carabinieri che hanno disposto il provvedimento di allontanamento urgente dall’abitazione. L’uomo, in stato di ebrezza, avrebbe colpito a schiaffi e calci la moglie, accusandola di infedeltà, causandogli lesioni refertate per cinque giorni di prognosi. Il cinquantanovenne, difeso dall’avvocato Raffaele Petrillo, dovrà comparire questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’udienza dove sarà discussa la richiesta di convalida della misura adottata dai militari dell’Arma.