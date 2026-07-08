Piazzole di sosta del Raccordo Salerno-Avellino, persiste l’incuria: la segnalazione di un lettore

Persiste l’incuria sulle piazzole di sosta del raccordo Salerno–Avellino: il “connubio” tra rifiuti abbandonati e scarsa manutenzione continua a ledere tanto il decoro quanto la piena fruibilità di una delle principali arterie della provincia. La segnalazione di un lettore pervenuta alla nostra Redazione, infatti, evidenzia come tali criticità riguardino sì il suddetto raccordo ma senza “diritto di esclusiva”: le medesime condizioni sono riscontrabili anche lungo altre strade del territorio provinciale.
Nella comunicazione indirizzata all’Anas, il lettore richiama la necessità di un intervento più strutturato per migliorare la gestione delle aree di sosta e garantire una tutela effettiva del verde pubblico, spesso trascurato o ridotto a elemento marginale del paesaggio stradale.
Nella segnalazione, non è mancato il monito a non arrendersi all’inciviltà di pochi: «Uno Spettacolo indegno per la bellezza della nostra terra. Dobbiamo lottare affinché anche questi pochi non incorrano più nell’errore di insudiciare le strade e l’ambiente».