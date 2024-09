Piazzetta Emanuela Loi, arriva l’ok del Prefetto per l’intitolazione

Arriva il via libera formale del Prefetto di Avellino Rosanna Riflesso per l’intitolazione della piazzetta adiacente la chiesa Madre all’agente di polizia Emanuela Loi, medaglia d’oro al valore civile, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata. «Siamo felici e orgogliosi di apprendere la notizia. – afferma il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia – A nome mio e dell’Amministrazione comunale, esprimo sincera e profonda gratitudine al Prefetto Riflesso per averci dato l’ok a intitolare la piazzetta adiacente la chiesa Madre alla memoria di Emanuela Loi, il cui esempio potrà essere d’ispirazione per i più giovani e per le loro scelte future». Pacia aggiunge: «L’intenzione come Comune è di organizzare la cerimonia di intitolazione nel mese di dicembre prima delle festività natalizie, coinvolgendo la comunità, la scuola, le istituzioni. L’augurio è di poter ospitare per l’occasione la prestigiosa Banda della Polizia di Stato», che potrebbe esibirsi nella tendostruttura sportiva intitolata a «Nunziante Scibelli», prima vittima innocente della camorra in Irpinia.