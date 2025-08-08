Piazza Kennedy, segnalata lite tra extracomunitari: interviene la Polizia

AVELLINO- Una lite tra extracomunitari segnalata al 113 e un video di un alterco tra due soggetti di colore ed alcune donne all’interno del Parco di Piazza Kennedy, proprio nei pressi dell’area dedicata alle giostre per i bambini. Ancora una volta, la seconda nel giro di poche ore, le pattuglie delle Volanti di Via Palatucci sono intervenute nel centro cittadino per verificare le segnalazioni ricevute. Una serie di controlli e la massima allerta sull’area di Piazza Kennedy avviato da Via Palatucci. In questi giorni non sono mancate infatti le polemiche per la segnalazioni di episodi di tensioni tra stranieri e tra extracomunitari e avventori nell’area, in particolare da parte dei “Cittadini in Movimento” di Massimo Passaro. Almeno dalle indiscrezioni, al momento dell’intervento della Polizia i presunti autori della lite non sono stati però individuati, avevano già lasciato la zonai in Movimento” di Massimo Passaro.