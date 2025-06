Piazza gremita per l’Irpinia Pride 2025: Avellino sfila per i diritti

Un’onda di colori, sorrisi e diritti ha attraversato oggi il cuore di Avellino. Alle ore 16, Piazza Libertà si è trasformata in un punto di ritrovo e partenza per l’Irpinia Pride 2025, evento simbolo di una comunità che sceglie di schierarsi apertamente per l’inclusione, l’uguaglianza e il rispetto delle diversità.

Alla manifestazione, tra applausi e abbracci, la madrina d’eccezione: BigMama, artista e attivista originaria proprio dell’Irpinia. Al suo fianco il padrino Lorenzo Balducci, accanto a loro anche ospiti come Chloe Facchini e Dj Voice Morgot, che hanno portato energia e partecipazione alla lunga sfilata.

Il corteo, partito da Piazza Libertà, ha percorso Corso Vittorio Emanuele con entusiasmo e determinazione. Famiglie, giovani, attivisti e semplici cittadini si sono uniti per manifestare insieme, in un clima festoso ma anche profondamente consapevole.

Importante il sostegno delle istituzioni: la Provincia di Avellino ha concesso il patrocinio morale all’evento, riconoscendone il valore sociale e culturale. Ma la solidarietà è arrivata anche da tanti Comuni del territorio, a partire da Avellino fino ad Aiello del Sabato, Atripalda, Ariano Irpino, Bonito, Chiusano San Domenico, Fontanarosa, Grottolella, Forino, Lioni, Mercogliano, Montella, Montemiletto, Ospedaletto D’Alpinolo, Venticano, Cervinara, Pietradefusi, Salerno, Salza Irpina, Sant’Andrea di Conza, Santa Paolina, San Martino Valle Caudina e Montefusco.