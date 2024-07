Piattaforma Logistica, la soddisfazione del gruppo “Per Grottaminarda 2027”

È di stamane la notizia (anticipata ad Apice ieri dal Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini) che è stato raggiunto l’accordo per realizzare le infrastrutture ferroviarie area logistica della Valle Ufita.

Si tratta della Piattaforma logistica sulla quale il nostro Gruppo Consiliare, Per Grottaminarda 2027, si è impegnato in modo intenso e fattivo sin dalla nostra elezione in Consiglio comunale.

Ringraziamo i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ Interno Matteo Salvini e Matteo Piantedosi per aver mantenuto la promessa di una attenzione specifica a questa questione capitale per lo sviluppo delle Aree interne della Regione Campania.

La realizzazione della Piattaforma logistica sarà finanziata con i fondi Fesr all’ esito dello studio di fattibilità di Rfi.

Sarà realizzata un’area di scambio intermodale ferro/gomma per le merci, servente importante area Zes della Valle dell’Ufita e di tutta l’Irpinia, a latere dell’ infrastruttura ferroviaria della Napoli-Bari.

Il valore dell’ investimento sarà di circa 120 milioni di euro. L’ inizio dei lavori è previsto nel 2026.

La progettazione potrà essere invece affidata al Commissario per la line Alta/capacità Napoli- Bari.

Il nostro Gruppo consiliare, con il contributo concreto e operativo dei Consiglieri comunali

Imperatrice Bruno e Mauro Piccolo, si è, sin dalla nostra elezione in Consiglio comunale,

impegnato per conseguire questo importante obiettivo.

Avevo già anticipato nell’ultimo Consiglio comunale di aver avuto conoscenza informale, dai

nostri contatti ministeriali, che a breve sarebbero state annunziate importanti novità: abbiamo mantenuto la parola e dimostrato di essere stati presenti concretamente su questo importante tema di sviluppo lì dove altri hanno solo vagheggiato sterili ipotesi, senza avere alcuna conoscenza specifica della questione.

La competenza ripaga sempre. Ringrazio, inoltre, in modo particolare il Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia,

(da poco eletto a rappresentare anche Confindustria Campania), che si è impegnato molto per conseguire questo importante obiettivo e che ci ha coinvolto in tutti gli incontri ministeriali tenuti per discutere di questa complessa vicenda.

Possiamo dire di avere conseguito tutti insieme un importantissimo risultato non solo per i

Comuni della Valle dell’Ufita ma per tutta la nostra Irpinia e per le aree interne della Regione Campania.

Come Gruppo Consiliare continueremo a monitorare la situazione e a dare il nostro contributo di competenza e conoscenza del Territorio fino alla effettiva

realizzazione della Piattaforma intermodale della Valle dell’Ufita.

Andiamo avanti con fiducia nel percorso di sviluppo economico e sociale della nostra

Grottaminarda e di tutte le nostre Comunità Irpine.