Piantedosi candidato. Ma non alle Regionali

Curioso siparietto nella Sala Consiliare di Grottaminarda, dove il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato ospite in occasione del 60° anniversario dell’inaugurazione, avvenuta il 4 ottobre 1964, dell’Autostrada del Sole Milano-Napoli, e del 25° anniversario della morte di Fiorentino Sullo, che, da ministro dei Lavori Pubblici, si adoperò per il suo attraversamento in Irpinia. Il Capo del Viminale ha accolto con grande onore la designazione del deputato Gianfranco Rotondi, promotore dell’iniziativa di questa mattina, a candidarsi alla presidenza delle celebrazioni per i 25 anni dalla scomparsa di Sullo.

“Accetto con grandissimo onore”, sottolinea Piantedosi. “Questa candidatura sarà talmente impegnativa per me e talmente onorevole che esclude qualsiasi altra ipotesi di candidatura”. Il riferimento è alla possibile candidatura di Piantedosi per le elezioni regionali in Campania. Del resto, già a margine dell’inizio del convegno, il Ministro aveva confermato ai cronisti presenti la sua assoluta indisponibilità a candidarsi alla guida della Giunta Regionale.