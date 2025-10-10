Piano Strade, ecco tutti gli interventi previsti in Irpinia

“E stato adottato in queste ore il decreto dirigenziale che approva la relativa graduatoria. Vi sottopongo l’elenco completo delle infrastrutture che in provincia di Avellino saranno realizzate grazie ad una scelta politica e strategica, mettere al centro le aree interne, considerando la mobilità interna quale condizione necessaria di sviluppo e crescita. Alla base un’intuizione amministrativa e politica: finanziare i progetti relativi alle aree interne con fondi FESR, fondi che vanno esclusivamente ai territori interni, con particolare attenzione ai progetti presentati dai Comuni che rientrano nelle aree Snai, quella dell’Alta Irpinia ad esempio, e nei masterplan a regia regionale. Ho seguito da vicino l’iter amministrativo che ha consentito di raggiungere questo importantissimo risultato. L’obiettivo è chiaro: aprire centinaia di cantieri nei prossimi mesi, dare lavoro alle imprese, creare nuove opportunità per i cittadini e restituire ai nostri territori pari dignità e futuro” – dichiara il Consigliere Regionale Maurizio Petracca.

Di seguito gli oltre 70 interventi finanziati:

✅ Aiello del Sabato – Miglioramento sicurezza stradale e riqualificazione strade con adeguamento dei punti di accesso alle reti viarie principali dei Comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Contrada e Mercogliano→ € 2.860.000,00

✅ Altavilla Irpina – Adeguamento della strada comunale Ferrovia di collegamento del centro urbano con la SP ex SS 88 e con la stazione ferroviaria Salerno Avellino Benevento→ € 2.998.356,80

✅ Andretta – Lavori di completamento, regimentazione delle acque e ripristino funzionale della strada provinciale di collegamento Andretta–Calitri → € 3.000.000,00

✅ Aquilonìa – Intervento per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della strada provinciale 156 – SS 401 Ofantina→ € 999.000,00

✅ Avella – Messa in sicurezza della rete stradale intercomunale e riqualificazione strade comunali con potenziamento accessi reti viarie principali→ € 3.000.000,00

✅ Avellino – Rigenerazione urbana di via Francesco Tedesco – Borgo Ferrovia – Porta Est per Le Universiadi – Stralcio 1 tratto 3 → € 3.000.000,00

✅ Calabritto Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione strada di collegamento Calabritto-Senerchia→ € 2.999.947,14

✅ Candida – Intervento volto alla messa in sicurezza e riqualificazione delle strade intercomunali Candida–Parolise → € 3.000.000,00

✅ Caposele –messa in sicurezza della strada Caposele – Lioni → € 3.000.000,00

✅ Capriglia Irpina – Progetto di miglioramento sicurezza stradale e riqualificazione delle strade comunali con adeguamento e potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie sovracomunali di Capriglia Irpina e Grottolella→ € 2.370.000,00

✅ Cassano Irpino – Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di via Trasale-Chianola del Comune di Cassano Irpino→ € 1.850.422,33

✅ Castel Baronia – Completamento e rifunzionalizzazione della strada comunale alla località Macchioni→ € 2.504.460,43

✅ Castelfranci – Messa in sicurezza e riammagliamento stradale tra la SP 164 nel Comune di Castelfranci e la SP 428 del Comune di Torella dei Lombardi→ € 3.000.000,00

✅ Chiusano San Domenico – Adeguamento e messa in sicurezza strade comunali e poteziamento punti di accesso strade principali → € 3.000.000,00

✅ Domicella – Lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e completamento della viabilità dei comuni di Domicella e Marzano di Nola→ € 3.000.000,00

✅ Flumeri – manutenzione straordinaria e riammagliamento delle strade intercomunali di collegamento con la strada SS91 e il casello autostradale NA-BA → € 1.707.550,00

✅ Forino – Messa in sicurezza e riammagliamento rete stradale di Forino→ € 3.000.000,00

✅ Frigento – Messa in sicurezza strada comunale denominata via Fontana Levara – Roseto – Cellaro/Amendola→ € 2.444.656,48

✅ Gesualdo – Collegamento della neo-realizzata strada Freda- Pezza Palomba alla Ss 428 e SP213- messa in sicurezza della sede viaria località Torre dei Monaci→ € 2.117.000,00

✅ Grottaminarda – Messa in sicurezza stradale comunale J.F. Kennedy – Perazzo → € 1.521.213,62

✅ Guardia Lombardi – Messa in sicurezza, ripristino e adeguamento funzionale della strada comunale SS303 – Fontana San Leonardo – Masserie Ricciardi – Strada Provinciale Fondovalle Ufita → € 2.119.081,58

✅ Lacedonia – Riqualificazione funzionale, adeguamento e messa in sicurezza dei tratti viari S.P.155 centro urbano di Monteverde e S.P.6 – centro urbano di Monteverde – bivio Lacedonia → € 3.000.000,00

✅ Lapio – Adeguamento normativo strada comunale Appia Antica per San Mango sul Calore-via Appia Antica del Carmine-accessibilità al nucleo industriale di San Mango→ € 3.000.000,00

✅ Lauro – Messa in sicurezza e adeguamento strade comunali di collegamento tra la SP 96, la SP240 e SS403 site nel Comune di Lauro→ € 1.824.382,67

✅ Luogosano – Riammagliamento, miglioramento e adeguamento delle strade urbane ed extra urbane per favorire accessibilità alle strade principali → € 1.874.825,47

✅ Manocalzati – Messa in sicurezza e riammagliamento rete stradale nei comuni di Manocalzati e San Potito Ultra → € 2.998.186,00

✅ Mirabella Eclano – Messa in sicurezza, riammagliamento, miglioramento, adeguamento della rete stradale comunale → € 1.300.000,00

✅ Montecalvo Irpino – Progetto dei lavori per la realizzazione di un ponte di collegamento tra le contrade Frascino e Malvizza e la SS 90 bis con attraversamento del fiume Miscano→ € 2.230.000,00

✅ Montefredane – Interventi di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile nella frazione Arcella SP 242→ € 2.859.826,78

✅ Montefusco – Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico strada comunale Casa Galeazzo → € 2.700.000,00

✅ Montella – Messa in sicurezza e riammagliamento dei tratti viari provinciali Bagnoli – Montella (Croci di Acerno) e SP43 verso Cassano Irpino → € 2.999.421,93

✅ Montemiletto – Lavori di adeguamento della rete stradale intercomunale e il potenziamento e la razionalizzazione dei punti di accesso alle reti viarie sovracomunali→ € 3.000.000,00

✅ Montoro – Viabilità rurale – sistemazione via Cimitero Frazione Banzano → € 401.562,79

✅ Morra De Sanctis – Messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale Morra/Andretta → € 2.406.801,29

✅ Moschiano – Potenziamento dei punti d’accesso alla rete viaria principale di interesse culturale-turistico con ripristino dei fenomeni di ammaloramento e relativa stabilità statica- sismica delle opere minori→ € 1.443.320,72

✅ Mugnano del Cardinale – Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali → € 991.891,99

✅ Nusco – Adeguamento funzionale e messa in sicurezza rete stradale frazione Ponteromito SP 164-via Roma-SP 260-via Mercato-via Mito-Contrada Scandoglio-via Pacione-via Calore-piazzale fermata Bus→ € 1.540.199,39

✅ Ospedaletto d’Alpinolo – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade rurali Palmoleta – Cesine – Lammia → € 700.000,00

✅ Pago del Vallo di Lauro – Miglioramento e potenziamento viabilità comunale e provinciale→ € 2.706.923,56

✅ Petruro Irpino – Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Oliveto-Bosco Recupo→ € 1.573.572,73

✅ Pietradefusi – Ammodernamento strada comunale Luoti Grottone di collegamento Pietradefusi-Calvi San Nazzaro-San Giorgio del Sannio-Montefusco→ € 1.732.419,87

✅ Pratola Serra – Lavori di adeguamento, riammagliamento, completamento rete stradale di collegamento Pratola Serra–Prata di Principato Ultra → € 2.981.504,13

✅ Roccabascerana – Messa in sicurezza e riammagliamento strade di collegamento tra la zona industriale e la zona Asi Valle Caudina → € 3.000.000,00

✅ Salza Irpina – Messa in sicurezza stradi e ponti del territorio comunale → € 2.378.184,37

✅ San Mango sul Calore – Adeguamento e miglioramento condizioni di circolazione della rete stradale con potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali dei centri storici di San Mango sul Calore e Castelvetere → € 2.990.000,00

✅ San Michele di Serino – Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della viabilità comunale → € 998.236,13

✅ San Sossio Baronia – Lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada Carraro → € 2.990.908,13

✅ Sant’Andrea di Conza – Messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale di Sant’Andrea Di Conza e Teora da frane e rischio idraulico con potenziamento dei punti di accesso→ € 3.000.000,00

✅ Sant’Angelo all’Esca – Messa in sicurezza e riammagliamento rete stradale di Sant’Angelo all’Esca e Taurasi → € 2.997.000,00

✅ Sant’Angelo a Scala – Messa in sicurezza e riammagliamento rete stradale → € 2.998.000,00

✅ Sant’Angelo dei Lombardi – Messa in sicurezza e adeguamento strade comunali Sant’Angelo dei Lombardi- Rocca San Felice di collegamento tra la SS V Lioni-Grottaminarda e la SS 303→ € 3.000.000,00

✅ Santa Lucia di Serino – Messa in sicurezza e riammagliamento rete stradale → € 3.000.000,00

✅ Santo Stefano del Sole – Messa in sicurezza, miglioramento e riqualificazione viabilità comunale → € 3.000.000,00

✅ Serino – Messa in sicurezza della strada turistica per il monte Terminio ex SS574 secondo lotto → € 2.907.523,06

✅ Sirignano – Messa in sicurezza strada via Cognulo e via Summonte → € 1.439.352,00

✅ Solofra – Lavori di ammodernamento rete stradale comunale con potenziamento del collegamento dell’area industriale con i vettori viari principali→ € 1.437.537,49

✅ Sorbo Serpico – Adeguamento, razionalizzazione e messa in sicurezza strade comunali Ricciardi – Molara e Pascone per risoluzioni criticità esistenti e potenziamento punti di accesso reti viarie principali → € 2.700.000,00

✅ Sturno – Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale Limpari → € 1.431.087,64

✅ Summonte – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza rete stradale comunale – via San Lorenzo – Via Leo – collegamento via Starze con SP –ex SS88 – via Starze 1 – strada comunale Embriciera → € 1.539.000,00

✅ Taurano – Lavori di messa in sicurezza e riammagliamento rete stradale del comune di Taurano e del comune di Monteforte Irpino → € 3.000.000,00

✅ Torre Le Nocelle – Lavori di adeguamento normativo per l’accessibilità del territorio urbano del centro urbano alla SS 7 e per esso al casello Benevento della A16 e alle aree PIP→ € 3.000.000,00

✅ Torrioni – riqualificazione e messa in sicurezza strada comunale Capoioli – Valli nel comune di Torrioni → € 1.809.163,22

✅ Tufo – Lavori di riammagliamento della viabilità secondaria intercomunale e provinciale tra i comuni di Tufo e Santa Paolina mediante la messa in sicurezza del rischio idrogeologico → € 2.998.925,60

✅ Vallata – Messa in sicurezza e riammagliamento rete stradale di Vallata e Carife→ € 2.997.000,00

✅ Venticano – Messa in sicurezza, rifunzionalizzazione e adeguamento normativo della rete stradale locale per l’accessibilità del territorio comunale alla viabilità principale sovracomunale → € 2.995.265,80

✅ Villamaina – Messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale tra Villamaina e Paternopoli → € 3.000.000,00

✅ Villanova del Battista – Lavori di risanamento idrogeologico e messa in sicurezza area in frana in località Fontana dei Salici → € 948.000,00

✅ Volturara Irpina – Messa in sicurezza dei tratti stradali comunali per il riammagliamento con la rete stradale provinciale e nazionale tra i comuni di Volturara Irpina e Montemarano → € 2.998.958,02

✅ Zungoli – Potenziamento viabilità intercomunale tra i Comuni di Zungoli e Vallesaccarda → € 3.000.000,00

✅ Provincia di Avellino – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: ex SS 164 e SP43 → € 3.000.000,00

✅ Provincia di Avellino – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: ex SS 164 → € 2.999.822,40