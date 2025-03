Piano Paesaggistico Regionale e Masterplan: tavoli operativi a Grottaminarda

Ieri a Palazzo Portoghesi fruttuosi tavoli operativi per la co-progettazione del Piano Paesaggistico Regionale per Avellino, Valle dell’Ufita e Partenio e per il Masterplan dell’Area Vasta. Il Piano Paesaggistico è un contenitore che detta le condizioni affinchè il Masterplan esista, da qui la stretta correlazione tra i due strumenti di pianificazione.

La giornata ha visto prima una breve tavola rotonda in una Sala Consiliare gremita, poi si è proceduto, parallelamente, per la paesaggistica nella Sala Thomas Menino, con tre tavoli dedicati agli “obiettivi di qualità” con l’attiva partecipazione delle associazioni, dei tecnici e dei sindaci che hanno avanzato osservazioni, proposte ed idee in merito alle strategie di valorizzazione degli ambiti di paesaggio, e per il Masterplan con un tavolo che ne ha sancito la fase maggiormente operativa.

Soddisfatto il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera che, nella veste di Referente Regionale per il Masterplan dell’Area Vasta della Valle Ufita, sintetizza i prossimi step:

«Abbiamo già fissato una prossima riunione per partire con un’area tematica specifica, partendo con l’acquisizione di tutti i progetti dei comuni delle due zone “core” e “buffer”; i progetti, tra l’altro, già inviati in Regione Campania qualche tempo fa, verranno valutati soprattutto nella chiave storico-culturale di ciascun paese.

È stato, inoltre, chiesto un incontro con RFI per valutare lo stato dell’arte sulla Piattaforma Logistica, altro aspetto importante, propedeutico all’altro tema del Masterplan che è quello della mobilità e del riammagliamento stradale che verrà trattato contestualmente.

Da sottolineare – prosegue Spera – che vi sono sette università che adesso, operativamente, andranno a processare, secondo le linee guida dell’accordo per il Masterplan, le opere strategiche e l’ammagliamento intorno alla Valle dell’Ufita.

Possiamo quindi affermare che siamo approdati alla fase più operativa del Masterplan».