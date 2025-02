PetraStrumilia, quinta edizione del Concorso a Premi Mario Piantedosi

Lo sport come strumento educativo e veicolo di inclusione e coesione sociale, come specchio della nostra società che è in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose: è questo il tema scelto dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia per la quinta edizione del Concorso a Premi Mario Piantedosi, direttore didattico e fondatore del Circolo.

Anche il Presidente Mattarella, quest’anno nel suo discorso di fine anno, ha riconosciuto il valore educativo e sociale dell’attività sportiva, ma ha anche ricordato che l’Istituto della Enciclopedia Treccani ha scelto, come parola dell’anno, “rispetto”. E lo sport dà una grande importanza al rispetto quale valore universale: rispetto delle regole, dell’altro, del vivere civile, del controllo della salute e delle manifestazioni sportive.

Possono partecipare al Concorso gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Avellino e gli studenti universitari ivi residenti.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 31 Maggio 2025 alle ore 10,30 nel P.le S. Iermano di Pietrastornina; la data e l’ora verranno comunicate/confermate a mezzo stampa.

Sono previsti: due premi per la sezione scuole dell’infanzia, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; due premi per la sezione scuole primarie, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; due premi per la sezione scuole secondarie di primo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; due premi per la sezione istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; un premio speciale per uno studente universitario. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Tutti gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione, formata da tre componenti, che sarà nominata dal Consiglio Direttivo del Circolo sociale Petrastrumilia, con specifica delibera, il giorno dopo la scadenza del presente Regolamento. Il Regolamento sarà inviato a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino. La V Edizione del Premio “ Mario Piantedosi” ha il Patrocinio gratuito dell’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Avellino, della UIL.it Avellino-Benevento, della Fondazione Bruno, dell’ACI Campania e dell’ACLI Avellino che contribuiranno ai premi, così come la Fondazione Geronimo Stilton che, oltre a contribuire ai premi, donerà anche delle copie di un libro dove il protagonista è Geronimo Stilton; mentre Petrabraia S.R.L. metterà a disposizione il premio speciale in denaro per uno studente universitario.

La scadenza prevista per la presentazione degli elaborati è fissata entro le ore 24,00 del giorno 30 aprile 2025; gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo mail del Circolo: petrastrumilia@libero.it, accompagnati dal modello allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e da una scheda sintetica esplicativa e inserendo nell’oggetto il titolo dell’elaborato, per quale sezione si partecipa, nome e cognome del partecipante, classe e scuola frequentata. Per quanto riguarda gli elaborati presentati da classi o gruppo classi, bisogna allegare l’elenco nominativo degli alunni coinvolti. Qualunque elaborato presentato in modo diverso dall’invio telematico non sarà preso in considerazione.

Nelson Mandela affermava: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose.”

La mission del Circolo Socio Culturale PetraStrumilia nasce dall’esigenza di restituire protagonismo ai quei territori delle zone interne che, rappresentano un patrimonio storico, culturale ed unico. Il Circolo ha l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale, stimolare la partecipazione attiva e promuovere iniziative culturali per favorire il rilancio di queste realtà, insieme ai giovani. L’ampia partecipazione e il grande interesse suscitato finora, confermano tutto il valore del cammino intrapreso.