Petracca: “Interventi strategici, conferma dell’attenzione della Regione Campania per il nostro territorio”

In arrivo oltre due milioni e trecentomila euro per la messa in sicurezza di alcuni ponti presenti sul territorio irpino. Si tratta di uno stanziamento messo in campo dalla Regione Campania nell’ambito dell’intervento Analisi e Monitoraggio delle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali finanziato con risorse FSC 2014/2020 su progetti della Provincia di Avellino.

Soggetto attuatore del programma è l’ACaMIR (Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti) che ha dato vita ad un capillare sistema di analisi e di monitoraggio delle infrastrutture stradali di interesse regionale attraverso apparati tecnologici utili a misurare le principali variabili che, singolarmente o nel loro complesso, possono fornire informazioni circa le sollecitazioni a cui sono sottoposte le varie strutture.

All’interno di questo progetto sono state, inoltre, stanziate risorse per la realizzazione di interventi immediatamente appaltabili necessari alla messa in sicurezza dei ponti. Quattro interventi riguardano il territorio della provincia di Avellino.

“Si tratta – dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca – di un lavoro svolto sull’intero territorio regionale e che ha quindi coinvolto anche l’Irpinia a conferma dell’attenzione che la giunta regionale da sempre riserve per le aree interne e per i nostri territori. Ho, perciò, sollecitato ad Acamir una serie di verifiche su alcune opere infrastrutturali. Si è perciò deciso di attivare in tempi rapidi un intervento di messa in sicurezza per quattro opere per le quali erano già disponibili i progetti esecutivi. Si tratta di interventi strategici per il nostro territorio e che sicuramente incideranno sulle dinamiche di crescita dell’Irpinia”.

I quattro interventi in questione sono i seguenti:

– Lavori di manutenzione straordinaria al ponte posto lungo la ex ss164 in Cassano Irpino

– Intervento allargamento ponte lungo la EX SS 164 al KM 57+950 in territorio di Castelfranci

– Intervento allargamento ponte lungo la EX SS 164 al KM 57+000 in territorio di Castelfranci

– Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza ponti lungo la EX SS 91-Circumlacuale Lago di Conza

“I quattro interventi – aggiunge il consigliere Petracca – prevedono un investimento complessivo pari ad oltre due milioni e trecentomila euro. Si tratta di un ulteriore, importante tassello per garantire maggiore sicurezza alla rete stradale regionale. Ovviamente l’azione di monitoraggio e messa in sicurezza non si fermerà a questi interventi. Accompagneremo questo percorso perché la Provincia di Avellino realizzi questi quattro interventi rapidamente. Ma è nostra intenzione predisporre anche con l’aiuto della Regione Campania altri progetti per la messa in sicurezza di altre infrastrutture che sul territorio provinciale necessitano di interventi di messa in sicurezza”.