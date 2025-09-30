Petracca: “Dalla Regione Campania un miliardo di euro per le strade”

“Dalla Regione Campania un miliardo di euro per le strade. Protagoniste le aree interne

Un miliardo di euro, circa quattrocento i progetti finanziati con un coinvolgimento di 485 amministrazioni locali. E’ il nuovo Piano Strade presentato questa mattina a Palazzo Santa Lucia”.

Lo scrive su Facebook il consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca che continua:

“Un programma vastissimo che mette al centro delle scelte strategiche della Regione Campania le aree interne che, nell’ambito del piano, sono destinatarie di oltre 500 milioni di euro con progetti immediatamente cantierabili, frutto della capacità di programmazione dei nostri Comuni. In settimana sarà pubblicata la graduatoria e si potrà immediatamente partire con le procedure di appalto.

Alla base un’intuizione amministrativa e politica: finanziare i progetti relativi alle aree interne con fondi FESR. Un’intuizione che ci ha consentito di aggiungere ai 400 milioni presi dai Fondi di Sviluppo e Coesione ulteriori risorse pari ad oltre mezzo miliardo di euro. Che vanno esclusivamente ai territori interni, con particolare attenzione ai progetti presentati dai Comuni che rientrano nelle aree Snai, quella dell’Alta Irpinia ad esempio, e nei masterplan a regia regionale. E’ il frutto di una interlocuzione positiva tra giunta regionale e rappresentanti territoriali. Ho dato il mio contributo perché questa fosse la direzione seguita e sono contento per il risultato raggiunto.

In particolare, l’Irpinia che con questi investimenti potrà realizzare opere attese da anni che consentiranno di migliorare la mobilità, elemento essenziale per lo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità. Se si parla di strategie per evitare lo spopolamento, il potenziamento infrastrutturale ne è in qualche modo una pre-condizione.

L’obiettivo è chiaro: aprire centinaia di cantieri nei prossimi mesi, dare lavoro alle imprese, creare nuove opportunità per i cittadini e restituire ai nostri territori pari dignità e futuro.

L’Irpinia prima di tutto. Sempre” conclude Petracca.