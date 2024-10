Petitto abbassa i toni: “Parole di Festa? Non credo riferite a me”

“Le parole dell’amico Gianluca (Festa, ndr)? Non credo fossero rivolte a me. Sono stato forse l’unico a stargli vicino fino all’ultimo minuto e quando è stato rimesso in libertà sono stato tra i primi a telefonarlo. Del resto nella sua intervista Festa non ha mai fatto il mio nome”.

Il consigliere regionale Livio Petitto, intervenuto in città a margine di un incontro sull’autonomia differenziata organizzato dalle associazioni “Identità e Partecipazione” e “La mia bandiera”, non risponde al fuoco, anzi abbassa decisamente i toni dopo le parole dell’ex sindaco. “Festa non ha mai fatto il mio nome – ribadisce il capogruppo di Moderati e Riformisti -. In ogni caso ci sarà sicuramente tempo per spiegarsi e chiarirsi. Al momento con lui non ci sono interlocuzioni perchè sono preso da altri impegni istituzionali e territoriali, considerando anche l’importante prossima scadenza elettorale”. Proprio in tema di regionali, Petitto conferma le voci di una sua possibile prossima adesione a Forza Italia. “Ci sono interlocuzioni in atto – ammette -. Stiamo valutando insieme ai tanti amministratori e sostenitori che in questi anni mi hanno accompagnato. Con i vertici regionali e nazionali del partito azzurro ci sono consolidati rapporti anche di amicizia”.

Tornando sulle vicende cittadine, Petitto – seppur sottolineando di non essere un uomo di sport -utilizza una metafora calcistica per ricostruire quanto avvenuto nell’ultima tornata elettorale. “Le partite – precisa – si compongono di due tempi. Nel secondo – dice riferendosi al turno di ballottaggio – siamo entrati in campo noi e siamo stati determinanti per la vittoria di Laura Nargi. Ora la sindaca va sostenuta con tutte le nostre forze. Ma il Patto Civico – rimarca – non ha deciso così all’improvviso di appoggiarla. Se lo ha fatto è in virtù di accordi sanciti anche con i componenti delle liste Davvero e W la Libertà. Tocca ora alla sindaca fare chiarezza all’interno della vasta maggioranza che la sostiene. Se servirà ovviamente io sarò pronto a offrire il mio apporto” conclude il consigliere regionale.