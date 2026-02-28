Petitto (FI): “Non ho mai avuto dubbi sull’innocenza di Laura Nargi”

Il consigliere regionale di Forza Italia Livio Petitto ha espresso soddisfazione per l’assoluzione dell’ex sindaco di Avellino Laura Nargi, prosciolta dalle accuse risalenti al periodo in cui era vicesindaco.

“Non ho mai avuto dubbi sulla sua innocenza – ha affermato Petitto –. La decisione del giudice ristabilisce la verità dei fatti e rende giustizia a una persona che ha sempre svolto il proprio ruolo con serietà e responsabilità. Ho riposto piena fiducia nella magistratura ma ero altrettanto certo della correttezza del suo operato”.

Petitto ha richiamato anche alla necessità di mantenere prudenza nei giudizi, soprattutto quando si tratta di amministratori impegnati quotidianamente nel servizio alla comunità. “A Laura Nargi – conclude – va riconosciuta la determinazione e la compostezza con cui ha affrontato questi anni. La sentenza chiude una fase complessa e conferma ciò che ho sempre sostenuto”.