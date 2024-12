Petardo dal settore ospiti durante Altamura-Avellino: tifoso irpino ai domiciliari

AVELLINO- Trentanovenne tifoso dell’Avellino finisce agli arresti domiciliari per lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. I fatti si riferiscono alla gara dello scorso 13 dicembre tra l’Avellino e il “Team Altamura” disputato allo Stadio “D’Angelo” di Altamura. Il trentanovenne è stato raggiunto da una misura nella cosiddetta “flagranza differita”, ovvero nelle 48 ore dagli eventi sulla base degli indizi gravi (prevalentemente telecamere di sorveglianza). L’accusa nei suoi confronti e’ quella di aver lanciato un grosso petardo dal settore ospiti all’interno di un’area dello Stadio dove erano presenti steward e un addetto all’anticendio. Ieri mattina il trentanovenne ha subito anche una perquisizione dagli agenti della DIGOS di Avellino e Bari. Domani mattina il trentanovenne, difeso dagli avvocati Nicola D’Archi e Fabio Tulimiero, dovrà comparire davanti al GIP del Tribunale di Avellino per la convalida dell’arresto.