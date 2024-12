Petardo dal settore ospiti durante Altamura-Avellino: obbligo di presentazione per il tifoso irpino

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha convalidato l’arresto in flagranza “differita” del trentanovenne tifoso dell’Avellino, difeso dagli avvocati Nicola D’Archi e Fabio Tulimiero, finito ai domiciliari per lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. I fatti si riferiscono alla gara dello scorso 13 dicembre tra l’Avellino e il “Team Altamura” disputato allo Stadio “D’Angelo” di Altamura. L’accusa nei suoi confronti, basata sulla visione delle telecamere della Polizia Scientifica e’ quella di aver lanciato un grosso petardo dal settore ospiti all’interno di un’area dello Stadio dove erano presenti steward e un addetto all’anticendio. Il trentanovenne, comparso questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere, anche se avrebbe fatto delle dichiarazioni verosimilmente non accolte dal Gip. Domenica mattina aveva subito anche una perquisizione dagli agenti della DIGOS di Avellino e Bari.