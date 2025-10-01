Pestaggio in carcere, la “vittima” chiama in causa il Ministero di Grazia e Giustizia

AVELLINO- Il detenuto di origini pugliesi C.L, vittima di un brutale pestaggio avvenuto il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino si è costituito parte civile nel corso dell’udienza preliminare celebrata questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. La Procura di Avellino ha chiesto il processo per quattro detenuti all’epoca dei fatti e tre agenti della Polizia Penitenziaria che avrebbero agevolato il raid punitivo nella camera di sicurezza dove C.L si trovava. La difesa di parte civile ha anche chiesto al Gup di chiamare in causa come responsabile civile (considerato il coinvolgimento di agenti della Polizia Penitenziaria) il Ministero di Grazia e Giustizia. La decisione del Gup ci sara’ entro il prossimo 10 dicembre, data in cui e’ prevista la nuova udienza. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Gaetano Aufiero, Stefano Vozella, Umberto Nappi, Mauro Alvino, Dario Cuomo del foro di Napoli e Gennaro Santorelli.