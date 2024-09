Perquisizioni nel Vallo, Felicia Cava finisce ai domiciliari: aveva una pistola

VALLO LAURO- “Nel Vallo di Lauro, nei decorsi giorni, si è assistito ad una fibrillazione nei rapporti tra alcuni familiari delle note famiglie camorristiche “Cava” e “Graziano””. Questi i motivi per cui nella mattinata di ieri i poliziotti dalla Squadra Mobile di Avellino e del Commissariato P.S. di Lauro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno condotto in quella località, una vasta operazione con posti di controllo e perquisizioni domiciliari. Nel corso delle attività è stata tratta in arresto Felicia Cava, di anni 41 perché trovata in possesso di una pistola cal. 6.35, illegalmente detenuta, con caricatore inserito e colpo in canna. Si tratta di una delle persone ferite nel corso della “strage delle donne” del 26 maggio 2002 a Lauro. L’arrestata, in attesa della convalida, è stata ristretta agli arresti domiciliari. Nelle prossime ore dovra’ comparire davanti al giudice. Nei suoi confronti la Procura di Avellino, che insieme alla Polizia ha voluto dare subito un segnale forte dopo le fibrillazioni tra gruppi, dovrebbe formalizzare la richiesta di convalida della misura.