Perquisizione straordinaria alla Casa Circondariale di Avellino: plauso della Uilpa alla Polizia Penitenziaria

A darne notizia Troise Raffaele, Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia

Penitenziaria Avellino Bellizzi.

“Come ci viene riferito, in mattinata è stata effettuata una perquisizione straordinaria dagli

Agenti di Polizia Penitenziaria, coordinata egregiamente dal Comandante di Reparto che ha

provveduto inizialmente alla messa in sicurezza dei reparti detentivi interessati, evitando

eventi critici che avrebbero potuto generarsi successivamente.

Con l’ausilio del reparto cinofili della C.C. di Avellino, gli Agenti hanno proceduto

all’operazione che sembrerebbe abbia portato al ritrovamento di diversi quantitativi di

telefoni cellulari, caricabatterie e sostanze stupefacenti abilmente occultati all’interno delle

camere e della saletta ricreativa.

Una lotta all’introduzione di oggetti non consentiti ed alla detenzione e spaccio di sostanze

stupefacenti all’interno della Casa Circondariale “Antimo Graziano” degna di lode, dichiara

Troise Raffaele, e di cui auspichiamo sarà data giusta riconoscenza anche dagli organi

competenti.

Nonostante gli ultimi drammatici accadimenti che hanno scritto nuovamente una nefasta

pagina del Carcere del capoluogo irpino e per i quali confidiamo in una celere risoluzione,

tali operazioni rinfrancano l’orgoglio degli Agenti di Polizia Penitenziaria sperando venga il

loro valore riconosciuto anche agli occhi dell’opinione pubblica.

Il plauso della Uilpa Polizia Penitenziaria va ai Poliziotti della C.C. di Avellino ed al

Comandante di Reparto per l’encomiabile spirito di abnegazione che ha caratterizzato

l’operazione posta in essere e che ha portato questo eccellente risultato”.