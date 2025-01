Pericolosa la facciata del Cine-teatro “Partenio”: l’ordinanza del Comune

Il Comune di Avellino, con apposita ordinanza, ha disposto interventi urgenti riguardanti la sicurezza del Cinema/Teatro Partenio, sito in Corso Vittorio Emanuele. L’ordinanza stabilisce diverse misure che devono essere attuate senza indugi.

Innanzitutto, da parte del comproprietario dell’immobile di avviare le procedure necessarie per il ripristino delle condizioni di normalità dell’edificio. In particolare, dovrà provvedere all’eliminazione definitiva dei potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità, avvalendosi della collaborazione di un tecnico qualificato. L’ordinanza sottolinea che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto senza che siano stati avviati i lavori, l’Amministrazione Comunale applicherà la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento per la tutela della pubblica e privata incolumità, approvato con delibera di C.C. n. 44 del 03/05/2002 e modificato con delibera di C.C. n. 98 del 02/10/2003.

Un altro punto fondamentale riguarda la sicurezza della facciata dell’edificio, in particolare l’intonaco che prospetta sulla viabilità pubblica. L’ordinanza ordina la conduzione di una verifica di stabilità dell’intonaco e, nel caso si riscontri la necessità, l’esecuzione dei lavori di manutenzione necessari. Questa operazione dovrà essere svolta con la massima urgenza per evitare ulteriori rischi.

Il Comune, inoltre, avverte che ogni responsabilità civile e penale derivante da danni a persone o cose, causati dall’inosservanza di questa ordinanza, ricadrà interamente sui proprietari dell’immobile. In attesa delle verifiche tecniche, si dispone l’inibizione del passaggio nella zona sottostante la caduta di intonaco. L’area dovrà essere delimitata con un transennamento fisso, invalicabile, e segnalata tramite nastro per garantire la sicurezza dei pedoni. Il transennamento dovrà essere effettuato anche dai Vigili del Fuoco.

Al termine degli interventi, i proprietari dovranno fornire al Comune una certificazione rilasciata dal tecnico incaricato, con firma e timbro professionale, che attesti l’eliminazione del pericolo e la regolare esecuzione dei lavori. Questo passaggio è fondamentale per la chiusura del procedimento amministrativo.

L’ordinanza fa riferimento anche a un intervento dei Vigili del Fuoco, che il 2 gennaio 2025 avevano constatato la pericolosità della facciata del cinema/teatro a causa di evidenti segni di vetustà e distacchi di calcestruzzo. In seguito alla segnalazione, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a una messa in sicurezza temporanea, rimuovendo le parti di intonaco e cemento in imminente pericolo di caduta. Tuttavia, i Vigili del Fuoco hanno sottolineato che, dato il rischio di un’evoluzione negativa della situazione, è urgente che siano effettuate ulteriori verifiche strutturali e di sicurezza.