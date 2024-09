Perde il controllo dell’auto e finisce contro una cabina elettrica: 40enne in ospedale

Questa mattina a Solofra i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti in via Sant’Andrea Apostolo dove una 40enne del luogo, alla guida della propria auto, avrebbe perso il controllo del veicolo ribaltandosi e terminando la corsa su una cabina elettrica.

Sul posto oltre ai Carabinieri anche i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 che ha trasportato la donna, non in pericolo di vita, presso l’ospedale Moscati di Avellino. Sulla dinamica dell’incidente, sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.