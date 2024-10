Perché i veri lupi non mollano mai Raffaele torna a casa: sui social tanti attestati di affetto

AVELLINO- “I veri lupi non mollano mai”. Sulla torta, rigorosamente bianco verde che è stata dedicata al rientro a casa di Raffaele Capolupo non poteva mancare il riferimento al calcio e alla sua squadra del cuore e alla tifoseria avellinese che non gli ha mai fatto mancare tutta la vicinanza e soprattutto alla battaglia che ha vinto, lottando per un mese nel Reparto di Rianimazione del Moscati di Avellino. Un mese in cui tutta l’ Irpinia ha pregato per lui. Un lieto fine che ancora oggi registra da ogni parte tanti attestati di stima. Una storia che presto Raffaele e la sua famiglia potranno mettersi alle spalle.

