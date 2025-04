“Perchè guariremo”, il libro dell’ex Ministro Speranza all’auditorium di Frigento

Si terrà giovedì 17 aprile, alle ore 17:30 a Frigento, presso l’auditorium comunale in piazza “Falcone-Borsellino”, la presentazione del libro “Perché Guariremo” dell’ex Ministro della Salute on. Roberto Speranza.

Il libro è un racconto intenso e personale della storia del Covid e di come è stato affrontato in presa diretta dalle stanze del Ministero della Salute. Il lettore è condotto nel cuore della pandemia, attraversando i momenti più drammatici e decisivi della recente storia italiana. In queste pagine, l’onorevole Speranza, ex Ministro della Salute, ripercorre in prima persona le sfide affrontate durante l’emergenza sanitaria: dalla gestione dell’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown, fino alla campagna vaccinale che ha permesso al Paese di uscire dall’incubo. “Perché Guariremo” non è solo un resoconto degli eventi, ma anche una riflessione profonda sul futuro della sanità pubblica in Italia e sull’importanza di investire nelle strutture sanitarie per evitare che simili emergenze possano ripetersi.

All’iniziativa, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Frigento, Carmine Ciullo, oltre all’autore, interverranno Stefania Di Cicilia, già sindaca di Villamaina e dottoressa di medicina generale a Lioni, Saverio Genua, dottore di medicina generale a Frigento, l’onorevole Luigi Famiglietti e l’onorevole Toni Ricciardi. A moderare l’incontro il giornalista Riccardo Di Blasi.