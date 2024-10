Percepiva plurime indennità, ex sindaco irpino responsabile di danno erariale da 80mila euro

Prosegue l’attività di contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione svolta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi – su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti retta dal Procuratore Regionale dott. Antonio Giuseppone – hanno svolto indagini che hanno consentito di notificare l’atto di citazione diretta in giudizio a un ex Sindaco di un Comune dell’Alta Irpinia, per il pagamento in favore dell’Amministrazione comunale e del Consorzio dei servizi sociali “Alta Irpinia” di circa 80.000 euro. Le indagini, coordinate dalla Dott.ssa Flavia Del Grosso, hanno permesso di accertare l’indebita percezione di plurime indennità nei confronti del primo cittadino, cagionando un danno erariale nei confronti dei predetti enti pubblici. In particolare, l’ex Sindaco – dipendente di Poste Italiane S.p.a. – aveva fruito di permessi retribuiti, giustificando le assenze dal luogo di lavoro con impegni istituzionali relativi all’esercizio dei rispettivi mandati, quale Sindaco, Consigliere provinciale e Presidente del predetto Consorzio.

L’attività svolta testimonia la costante e proficua collaborazione tra la Corte dei Conti di Napoli e la Guardia di Finanza di Avellino nel contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione, a salvaguardia dei bilanci pubblici e del corretto utilizzo delle pertinenti risorse.