“Per il verso giusto”: da domani poesia, arte e musica per il premio Confimprenditori

Santo Stefano del Sole (AV) – Da domani sabato 27 luglio la Confimprenditori di Avellino organizza la manifestazione “Per il Verso Giusto”, in programma domani sabato 27 e domenica 28 luglio.

L’evento è organizzato in partnership con il Comune di Santo Stefano del Sole, il CEIC (Centro Etnografico Campano), l’Associazione Omast Eventi e diverse realtà locali.

Sarà una due giorni dedicati a storie di imprese e cultura, verrà conferito il premio Confimprenditori al quale sarà affiancato il concorso di poesia dialettale.

“Il premio Confimprenditori è ormai una realtà affermata nella nostra provincia – afferma Gerado Santoli sindaco del comune di Santo Stefano del Sole nonchè presidente della Confimprenditori – è un’occasione per parlare di piccole imprese, di storie del mondo della cultura ed è anche un giusto riconoscimento a quelli che io considero gli eroi dei tempi moderni. La piccola impresa spesso viene lasciata sola, non ha momenti di visibilità e mai come in questi momenti ha bisogno di essere ascoltata. Si tratta dunque di un momento di festa dedicato a questo mondo. Quest’anno il premio andrà a Pino Cella, quarta generazione di imprenditori nel campo delle luminarie artistiche. Per la prima volta andiamo ad affiancare al premio Confimprenditori un contest di poesia dialettale, arte indifesa e affascinante, che vedrà la partecipazione di poeti da tutta la regione. Uniamo quest’anno cultura, musica e impresa e avremo il piacere di accogliere un maestro come Enzo Gragnaniello. Un evento atteso da tutta la provincia”- conclude Santoli.

L’evento si articola nel primo giorno, sabato 27 luglio, con il raduno partecipanti e saluti del sindaco Gerardo Santoli previsto per le ore 16.30. A seguire l’avvio delle incursioni poetiche.

Alle 18.00 ci sarà l’incontro culturale “I versi nella tradizione popolare” con i saluti del sindaco Gerardo Santoli, del presidente della Pro Loco Massimo Mastoberardino e gli interventi di Luigi Del Grosso su “Nusco e la scumparatora”, di Achille Volpe dell’associazione “La Rosamarina” su “Santo Stefano del Sole e la rosamarina”, di Franco Sorvillo del CEIC e infine del Prof. Ugo Vuoso, presidente del Centro Etnografico Campano e docente di Antropologia. A moderare l’incontro sarà il direttore artistico Roberto D’Agnese.

In serata alle ore 20.00 ci sarà un rinfresco di prodotti tipici, riservato ai soli partecipanti al concorso.

Seguirà alle 20.30 la declamazione poesie con accompagnamento musicale a cura del maestro Martino D’Amico (handpan, sansula ed elettrosfera).

Al termine l’assegnazione dei premi “Penna d’Oro” e “Verso Giusto”, presentati da Stefania Marotti de Il Mattino.

Il secondo giorno, domenica 28 luglio, alle ore 19:00 avremo un momento magico, con il poeta universale Enzo Gragnaniello in concerto, in un suggestivo concerto con inizio al tramonto da un “balcone” incantevole. Durante l’esibizione verrà conferito il premio Confimprenditori, presenta Elvira Anzalone.

L’evento “Per il Verso Giusto” rappresenta un’occasione unica per celebrare la buona impresa e la poesia dialettale contemporanea, al fine di per promuovere il territorio. Santo Stefano del Sole vi aspetta per un’esperienza unica all’insegna della poesia e della cultura..