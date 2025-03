Per il ventennale di Amdos Avellino: incontro in ricordo di Silvana Ianuario

In occasione del ventennale dell’AMDOS Avellino, l’associazione ha organizzato un incontro speciale per ricordare una delle sue figure: Silvana Ianuario. L’evento si terrà il 29 marzo 2025, alle ore 17:00, presso Villa Amendola in Via Due Principati, ad Avellino.

Il ventennale di AMDOS è un traguardo importante, che evidenzia l’impegno costante e il sostegno che l’associazione ha dato e continua a dare a tante donne.

L’evento sarà aperto a tutti, e rappresenta un’occasione per riaffermare l’importanza della collaborazione e del sostegno reciproco, principi che da sempre caratterizzano il lavoro dell’AMDOS Avellino.