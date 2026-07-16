Asl Avellino e “La prevenzione non va in vacanza 2026”: due mattine di visite oculistiche gratuite

Prendersi cura della propria vista anche durante i mesi estivi: l’Asl Avellino aderisce alla
campagna “La prevenzione non va in vacanza 2026” in collaborazione con l’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (ETS-APS) – Sezione Territoriale di Avellino – e la
IAPB Italia Onlus, volta a sensibilizzare le persone sull’importanza di una corretta
prevenzione e sulla tutela della salute dei propri occhi.
Per l’occasione, verranno offerte due mattine di screening e visite oculistiche gratuite, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Di seguito il calendario degli appuntamenti in programma:
– Ariano Irpino – Giovedì 23 luglio 2026
Presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi”
dalle ore 08:30 alle 13:00
– Sant’Angelo dei Lombardi – Mercoledì 29 luglio 2026
Presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale “Criscuoli – Frieri”
dalle ore 08:30 alle 13:00