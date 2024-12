Pensionato nei guai per non aver denunciato il possesso della sua pistola

Durante uno dei controlli volti all’accertamento della regolare detenzione e custodia delle armi, effettuato dai Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino (BN), un uomo di 79 anni è stato denunciato per aver omesso di denunciare la detenzione della sua pistola. Nella sua abitazione infatti è stata rinvenuta una pistola non dichiarata alle Autorità all’atto del suo cambio di residenza, così come previsto dalla normativa vigente.

Le omissioni, anche se involontarie, possono avere conseguenze gravi.

I Carabinieri evidenziano l’importanza del rispetto delle normative sulla detenzione di armi, requisito fondamentale per garantire la sicurezza pubblica ed invitano tutti i possessori di armi a verificare la regolarità della loro posizione per evitare spiacevoli conseguenze legali.