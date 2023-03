Pensare l’Irpinia: ricordando il giornalista Peppino Pisano

Lunedì, 3 aprile, alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Montefredane sarà presentato il volume “Pensare l’Irpinia”, curato con passione e gusto letterario dal professor Antonio Polidoro.

Attraverso il ricordo di Peppino Pisano, a 25 anni dalla sua dipartita, autorevoli giornalisti e uomini delle istituzioni, hanno dato vita ad una raccolta di aneddoti e fatti, componendo uno spaccato di storia della provincia di Avellino, dettato direttamente dai protagonisti di quel tempo.

Un riconoscimento per un uomo di grande cultura, autorevole e versatile, che ha raccontato l’Irpinia durante il ‘900 e per questo, nel segno del suo ricordo, il comune di Montefredane, guidato dal sindaco Ciro Aquino, e la Provincia di Avellino, guidata da Rizieri Buonopane, hanno deciso di sostenere una interessante pubblicazione in onore di chi è stato tra l’altro sia amministratore del suo paese che di Palazzo Caracciolo.

La fatica letteraria è stata arricchita dalle riflessioni degli ex ministri, Gianfranco Rotondi e Clemente Mastella, ma soprattutto da autorevoli giornalisti campani in primis dal presidente dell’ordine regionale, Ottavio Lucarelli, e dai direttori delle testate come Gianni Festa, Pierluigi Melillo, Franco Genzale, Gerardino Picardo, Antonio Corbo, Gianni Colucci, Aldo Balestra e Generoso Picone.