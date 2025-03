I pendolari per la stazione di Afragola scrivono ad Air e Regione: un incontro per migliorare le corse

AVELLINO- Il “Gruppo Pendolari Avellino-Roma via NA Afragola” con una lettera indirizzata al direttore generale dellACaMIR Maria Teresa Di Mattia, al manager dell’Air Campania Anthony Acconcia e alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ha avanzato una serie di proposte migliorative dell’orario per i collegamenti bus tra Avellino – Napoli Afragola AV e chiesto la convocazione di un tavolo tecnico per gli approfondimenti sul potenziamento del servizio. Si legge nella missiva che: “pur apprezzando lo sforzo della Regione Campanianell’istituire a partire dal 2024 il primo servizio TPL di collegamento, non possiamo non evidenziarne criticità e sbavature che vengono giornalmente rilevate da parte dei pendolari del “Gruppo”. In generale, è da evidenziare la peculiarità del collegamento dovuta al fatto che il servizio è dedicato ai soli clienti dei treni (Trenitalia e Italo) e che, quindi, non ha senso avere orari dei bus non coordinati e “vincolati” all’arrivo/partenza dei treni stessi: l’orario rigido senza “comporto”, infatti, può produrre l’effetto paradossale di una partenza in orario del bus da Afragola ad Avellino completamente vuoto, se il treno corrispondente in arrivo da Roma è in ritardo. Oppure l’arrivo in stazione di Afragola da Avellino, giusto in tempo per vedere partire il treno verso Roma. Alcune ipotesi di lieve modifica degli orari, sono già contenute nella tabella che segue, ma ovviamente sono soltanto un esempio di miglioramento che potrebbe ampliare il bacino di utenza del servizio.In attesa di una cortese risposta, porgiamo”.