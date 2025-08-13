Pelletterie Borghese: l’eleganza del Made in Italy, dal cuore di Grumo Nevano

In un mondo in cui la moda cambia velocemente, c’è un valore che non passa mai di moda: la qualità artigianale. È proprio questa la filosofia di Pelletterie Borghese s.r.l.s., azienda campana con sede a Grumo Nevano (NA), specializzata nella realizzazione di articoli in pelle di altissimo pregio.

Tradizione e innovazione

Ogni creazione di Pelletterie Borghese nasce dall’incontro tra antica maestria artigiana e design contemporaneo. Tutti i capi vengono realizzati selezionando le migliori pelli, lavorate con tecniche che rispettano la tradizione e allo stesso tempo guardano al futuro.

Le collezioni presentano decine di modelli di giacche, bomber e biker in vera pelle, adatte ad ogni gusto. Completa l’outfit qualche accessorio di complemento, come zainetti e borse.

Sia chi ama uno stile casual sia chi invece cerca qualcosa di più audace può trovare in Pelletterie Borghese una risposta.

Qualità che si vede e si sente

L’azienda pone grande attenzione a ogni dettaglio: dalla scelta dei materiali alla cucitura, fino alla rifinitura finale. Il risultato? Prodotti che non solo resistono nel tempo, ma raccontano una storia fatta di passione e cura.

È infatti dal 1994 che Antonio Borghese, artigiano napoletano fondatore dell’azienda, studia e realizza con amore i propri prodotti d’abbigliamento.

E lo sguardo dell’azienda è proiettato al futuro, con stili che si rinnovano di anno in anno e uno sguardo alla sostenibilità.

Servizio su misura

Oltre alle taglie standard, Pelletterie Borghese offre anche produzioni personalizzate, ideali per chi desideri un capo d’abbigliamento che calzi a pennello.

Accedendo al loro sito internet è infatti possibile non solo scegliere tra decine di modelli, ma anche inserire le proprie misure per ricevere una giacca tagliata sulle proprie proporzioni.

Notevole anche il servizio d’assistenza, come testimoniato dalle centinaia di recensioni positive presenti online.

Un punto di riferimento nel settore

Grazie all’esperienza maturata e a una clientela fidelizzata in tutta Italia e all’estero, Pelletterie Borghese è quindi oggi sinonimo di eccellenza artigianale e stile italiano.