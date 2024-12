“Pedonalizzazione serale di via Matteotti scelta della Municipale e non politica”

“La pedonalizzazione serale di via Matteotti è stata una scelta della Polizia Municipale e non una direttiva politica”. Lo ha chiarito questa mattina il comandante della Polizia Municipale di Avellino, Michele Arvonio, a seguito delle polemiche sollevate dall’opposizione consiliare, in particolare dal consigliere comunale del Pd, Antonio Gengaro. “Sono polemiche che lasciano il tempo che trovano”, ha aggiunto Arvonio. “Noi – ha continuato – non recepiamo direttive dalla politica, e chi mi conosce e conosce il mio comando sa bene che è così”.

“Si è trattato – ha spiegato – di una valutazione fatta da me insieme al personale di viabilità, poiché abbiamo notato, e lo hanno notato tutti tranne chi critica, che tra il primo tratto di Corso Vittorio Emanuele e il secondo c’è un forte afflusso di pedoni, tra cui molti bambini, che può creare difficoltà operative nella gestione del traffico. Ritengo quindi che sia stata una scelta fatta con la giusta capacità di gestire la viabilità, quella di chiudere anche via Matteotti per consentire il deflusso ordinato dei pedoni”. L’ordinanza entrerà in vigore a partire da questo pomeriggio e resterà valida fino a giovedì 2 gennaio, dalle ore 18 alle ore 2.

Arvonio ha anche sottolineato la difficoltà che sta vivendo la Polizia Municipale a causa della carenza di personale. “Ribadisco – ha concluso – che si è trattato di una nostra scelta. Le polemiche sollevate non sono state corrette”.