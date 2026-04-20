Pedina e minaccia la sua ex: cinquantenne arrestato dai Carabinieri

MERCOGLIANO- Aveva continuato a minacciare la sua ex moglie, che nonostante la separazione insultava e pedinava. La donna aveva rotto ogni rapporto con lui dal settembre scorso, quando al culmine di una aggressione da parte del marito, alla presenza dei figli, l’uomo aveva ferito con un coltellata il figlio (fatto per cui esiste un separato procedimento penale). La sera dell’ultimo episodio di pedinamento e minaccia la donna però, che aveva raggiunto di corsa l’abitazione, aveva denunciato tutto ai Carabinieri della Stazione di Mercogliano e anche gli episodi persecutori e di molestia (messaggi e insulti via telefono) e di appostamento e pedinamento che avrebbe dovuto subire da novembre fino a pochi giorni fa. Fatti per cui il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, accogliendo la richiesta di misura cautelare firmata dal sostituto procuratore Chiara Guerriero, ha applicato la misura degli arresti domiciliari a carico dell’indagato, per le ipotesi di reato provvisoriamente contestate di maltrattamenti (quelli avvenuti anche alla presenza dei figli minori a partire dal 2014, per la gelosia del coniuge che accusava la donna di tradirlo) e stalking (quello messo in atto dopo la separazione e l’allontanamento dal nucleo familiare). Il cinquantatreenne, difeso dal penalista Raffaele Petrillo, e’ comparso davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’interrogatorio di garanzia, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al magistrato.