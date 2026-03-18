“Insieme per il No”, ad Avellino il dibattito del Partito Democratico sul referendum costituzionale

Il Partito Democratico di Avellino torna a mobilitarsi in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Il circolo “Aldo Moro” ha organizzato un incontro per sostenere le ragioni del NO, con l’obiettivo di difendere l’impianto della Costituzione e aprire un confronto sul futuro degli equilibri istituzionali del Paese.

L’iniziativa, intitolata “Insieme per il NO”, si terrà venerdì 20 marzo alle ore 16:30 presso la sede del PD in via Tagliamento. Al dibattito prenderanno parte Marco Santo Alaia, Rosa D’Amelio, Vincenzo De Luca, Lello De Stefano, Pellegrino Palmieri, Carmen Pellino e Augusto Penna. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Stefano Graziano, che chiuderà i lavori delineando la posizione ufficiale del partito.