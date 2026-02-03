Pd Sant’Angelo Dei Lombardi: “Congresso occasione di confronto e rinnovamento”

Si riporta la nota del Circolo PD Moro/ Berlinguer Sant’Angelo Dei Lombardi:

Il rinvio del congresso provinciale del Partito Democratico rappresenta un passaggio che merita una riflessione politica più ampia, andando oltre la dimensione puramente organizzativa. Si tratta di un momento che può offrire l’occasione per interrogarsi sullo stato del partito e sulle modalità con cui vengono affrontati i passaggi democratici fondamentali della sua vita.

In questo quadro, appare importante rafforzare il coinvolgimento dei circoli e dei territori, che costituiscono il cuore della partecipazione e dell’elaborazione politica del Partito Democratico. Valorizzare pienamente questi spazi significa rendere il congresso non solo un adempimento formale, ma un vero momento di confronto, capace di raccogliere contributi, idee e sensibilità diverse presenti nella comunità democratica.

Il rapporto tra il partito e le sue comunità locali è una risorsa preziosa, soprattutto in una fase storica che richiede maggiore coesione, ascolto e capacità di interpretare i cambiamenti sociali. Investire sul dialogo interno e su processi decisionali trasparenti può contribuire a rafforzare la fiducia e il senso di appartenenza, elementi essenziali per il rilancio dell’azione politica del PD.

Se il Partito Democratico intende consolidare il proprio ruolo e il proprio radicamento, il congresso può e deve diventare un’occasione di rinnovamento, partecipazione e chiarimento politico. Mettere al centro i circoli, il dibattito e una visione condivisa consentirà di affrontare le sfide future con maggiore forza e credibilità, rispondendo alle aspettative di una comunità politica che chiede di essere parte attiva di un progetto comune.

La proposta ribadisce la necessità di procedere allo svolgimento del congresso provinciale del Partito Democratico nel rispetto delle modalità e degli assetti che si sono concretamente determinati, così come risultano dalle due liste regolarmente presentate alla Commissione congressuale.

Pur riconoscendo il valore e l’obiettivo politico dell’unitarietà, più volte auspicata dal segretario regionale Piero De Luca, si prende atto con realismo che, allo stato attuale, le condizioni per una sintesi condivisa non appaiono ancora mature.

In questo quadro, lo svolgimento del congresso rappresenta non un elemento di divisione, ma uno strumento di chiarezza, partecipazione democratica e legittimazione politica, utile a rafforzare il partito e a consentire un confronto trasparente tra le diverse proposte emerse.