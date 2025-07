Pd, le ragioni di una scelta: incontro pubblico con il gruppo consiliare dem

Settimana cruciale per il futuro politico di Avellino. Dopo giorni di intenso dibattito interno e pubblico, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha annunciato un incontro pubblico per domani, durante il quale dovrebbero motivare apertamente la scelta di confermare il proprio voto contrario al bilancio consuntivo.

“All’esito di un dibattito pubblico e nel PD molto articolato, il Gruppo Consiliare del Comune ha organizzato per domani un momento pubblico di confronto. E’ una occasione importante per fare definitiva chiarezza ed esprimere la nostra posizione” si legge in una nota.