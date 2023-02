Pd, Energia Popolare chiude ad Ariano la campagna a sostegno di Bonaccini

“Energia Popolare per il Partito Democratico” a sostegno del Segretario Bonaccini chiude la campagna elettorale ad Ariano Irpino. Sabato 25 febbraio alle ore 18.00, presso la Sala Congressi del Palazzo degli Uffici sito in via Tribunali, si terrà l’evento conclusivo a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a guida del Partito Democratico.

All’evento parteciperà la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.

L’iniziativa, promossa dal comitato “Energia Irpina” per Bonaccini – Avellino, coordinato da Alessandro Ciasullo, è aperto a cittadini, simpatizzanti ed amministratori e vedrà la presenza degli altri comitati irpini “Energia Popolare”. La chiusura della campagna per le Primarie del Partito Democratico ospiterà anche i referenti provinciali e regionali del partito rappresentando un momento di riflessione e confronto per il rilancio della comunità democratica irpina e nazionale.