Pd, ecco la lista delle regionali

Antonio Gengaro, presente nella lista del Partito Democratico per le regionali in Campania, con Roberto Fico presidente, domani alle ore 10:00, terrà una conferenza stampa presso il Circolo della Stampa, sulle ragioni della sua candidatura.

“Avanti con Fico. E con la squadra del Partito Democratico. In bocca al lupo ad Anna Nazzaro, Laura Cervinaro, Antonio Gengaro e Maurizio Petracca che hanno le carte in regola per rappresentare l’Irpinia e portare all’attenzione del governo regionale le esigenze delle 118 comunità del territorio. Con loro la provincia di Avellino è già protagonista” – afferma Rizieri Buonopane.