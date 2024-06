E’ in programma per domani, martedì 4 giugno, con inizio alle ore 19.30, presso Via Verdi – Piazzetta Biagio Agnes, un’iniziativa pubblica promossa dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino.

Interverranno Nello Pizza, segretario provinciale Pd, Piero De Luca, deputato Pd, Francesco Boccia, presidente del gruppo Pd al Senato, ed Antonio Gengaro, candidato sindaco di Avellino per il campo largo.