Politica Patrimoniale, Sibilia (M5S): “Impensabile vessare ancora i cittadini, ripartiamo riducendo le tasse” 30 Novembre 2020

“Quando Gianroberto sentiva parlare di patrimoniale gli venivano le bolle. In un periodo così non capisco come si faccia a pensare di andare ancora a vessare i cittadini. In realtà il processo deve essere inverso. Dobbiamo aiutare famiglie e imprese riducendo i costi fissi, a partire dalla riduzione delle tasse come IRPEF, IRAP E IRES. Solo così possiamo ripartire. Il M5S al governo non accetterà mai di introdurre un’altra tassa”.

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando i rumors che in queste ore parlano di tassa patrimoniale.