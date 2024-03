Pasqua in famiglia tra sapori e profumi all’agriturismo il rivolo

Agriturismo Il Rivolo di Bagnoli Irpino a contrada rosole propone 2 menù dedicati alle solenni festività Pasquali, con profumi e sapori irpini piatti della tradizione con qualche spicco di innovazione e fantasia, non mancherà l’agnello e il formaggio Pecorino bagnolese Preparati dallo chef.

L’agriturismo dispone anche camere per alloggiare da trascorrere nei giorni liberi, un posto con una bella visuale e panorama con giardino dove in estate vengono organizzate anche aperitivo con musica live da poter organizzare qualsiasi evento di ogni ricorrenza.

L’agriturismo ha dato un forte segnale di positività in quella zona con piatti della cucina irpina con la loro innovazione.

Non fartelo raccontare,

vi aspettiamo con i vostri cari al nostro agriturismo prenotando hai numeri e collegarsi alle pagine social.