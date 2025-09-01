“Pasolini, la vocazione del dissenso”: la presentazione della Rivista “Riscontri”

Mercoledì 3 settembre 2025, alle 18:30, presso il Mondadori Bookstore di Avellino (centro), si terrà la presentazione ufficiale del nuovo numero monografico della rivista Riscontri, intitolato Pasolini. La vocazione del dissenso.

A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Riscontri dedica un volume speciale alla figura dell’intellettuale più radicale e profetico del Novecento italiano, esplorandone la complessa eredità attraverso tre dimensioni centrali del suo pensiero: la lingua, il corpo e il sacro. Un lavoro corale, curato da Rino Caputo e Milena Montanile, che riunisce alcuni dei più autorevoli studiosi dell’opera pasoliniana, con saggi che attraversano i territori della poesia, del cinema, della critica e dell’impegno civile, ricostruendo il ruolo di Pasolini come coscienza critica della modernità.

Il numero rappresenta anche un atto di gratitudine e memoria, essendo dedicato a Mario Gabriele Giordano, fondatore della rivista Riscontri, recentemente scomparso, e figura centrale nella vita culturale irpina e nazionale. Questo primo numero monografico della nuova serie prosegue idealmente il percorso da lui tracciato nei numerosi speciali da lui curati e promossi con rigore e passione.

Interverranno:

Ettore Barra , Direttore della rivista Riscontri

Rino Caputo , Presidente del Comitato Scientifico Pasolini 100

Milena Montanile , Università degli Studi di Salerno

Maura Locantore , Segretaria del Comitato Nazionale Pasolini 100

Modera l’incontro il giornalista e scrittore Gianluca Amatucci.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulla figura di Pasolini, ancora capace di interrogare e inquietare il nostro presente, e per rinnovare il legame tra cultura e attualità che da sempre anima la rivista Riscontri.