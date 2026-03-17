Partito Democratico, inizia la stagione di Marco Alaia segretario provinciale

AVELLINO- Un parto complicato ma una sintesi che pare finalmente trovata. Nel Partito Democratico inizia la stagione di Marco Santo Alaia alla guida della segreteria provinciale. Quella ufficializzata nell’assemblea provinciale che si e’ svolta al Viva Hotel, dove si e’ consumato il passaggio di consegne tra Nello Pizza e il neo segretario provinciale. Alla presidenza la scelta è ricaduta su Carmen Pellino, esponente dell’area Shlein. I democrat in provincia di Avellino ripartono dall’ ex sindaco di Sperone, che in cima alla sua agenda avrà due scelte non certo semplicissime. La prima riguarda le amministrative di Avellino, la seconda invece la Provincia. Al Viva Hotel non si e’ visto Rizieri Rino Buonopane. Il presidente della Provincia sembra sempre più lontano dal suo partito, che a Palazzo Caracciolo si e’ piazzato al primo posto nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Dopo lo strappo con il gruppo PD e la revoca della vicepresidente Laura Cervinaro, i rapporti che sembravano ricuciti dopo le Regionali sono tornati ad alta tensione. Sullo sfondo c’è proprio la ormai prossima scelta del candidato presidente della Provincia. Al Viva Hotel c’era anche il segretario regionale Piero De Luca, che ha lavorato per raggiungere l’indicazione unitaria sulla scelta del nuovo segretario provinciale, riuscendo ad evitare che ci fosse la seconda lista in campo, quella che sosteneva la candidatura di Pellegrino Palmieri. “Complimenti e auguri di buon lavoro a Marco Santo Alaia, proclamato nuovo Segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino.E in bocca al lupo a Carmen Pellino, eletta alla presidenza dell’Assemblea” ha scritto Piero De Luca ”

Si conclude un percorso congressuale unitario, che ha incluso e valorizzato in una proposta condivisa tutte le sensibilità e anime della comunità irpina. La nuova segreteria sarà chiamata a sfide politiche importanti nazionali e territoriali Anzitutto, dovrà accompagnare l’appuntamento referendario ormai alle porte. Il Partito Democratico è impegnato con convinzione nella mobilitazione per il NO, a difesa della Costituzione, dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.Il lavoro che ci attende nell’immediato riguarda anche il futuro del capoluogo irpino. Ad Avellino abbiamo il dovere di costruire un’alleanza ampia, solida e progressista, capace di mettere in campo una proposta credibile e alternativa alle esperienze politico-amministrative che hanno guidato la città negli ultimi anni. Serve un progetto chiaro che rimetta al centro i bisogni dei cittadini: sviluppo urbanistico, infrastrutture, politiche sociali, ambiente, sostegno alle famiglie.Con responsabilità, umiltà e determinazione lavoreremo per costruire una nuova prospettiva per questo territorio e accompagneremo il lavoro di opposizione alla destra a livello nazionale”.