“Partigiani e rivoltosi irpini. Storie di resistenza e libertà”, la presentazione del libro a Palazzo Caracciolo

Lunedì 8 settembre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino, si terrà la presentazione del libro “Partigiani e Rivoltosi Irpini. Storie di resistenza e libertà”, a cura della Sezione A.N.P.I. di Forino – Contrada e del prof. Annibale Cogliano.

L’opera rappresenta l’esito di un lungo e rigoroso lavoro di ricerca storica promosso dalla Sezione A.N.P.I. Forino – Contrada, che ha portato alla luce un patrimonio di memoria collettiva fino ad oggi in parte dimenticato: un elenco dettagliato di ben 751 partigiani irpini. Il libro è un tributo alla memoria e alla storia del territorio, affinché non si perda il valore della Resistenza e dell’antifascismo.

Porteranno i saluti istituzionali Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino e il Presidente della Sezione ANPI Forino – Contrada, Antonio Galetta. A moderare l’incontro sarà la giornalista Marika Borrelli.

Interverranno:

– Ciro Raia, Coordinatore A.N.P.I. Regione Campania;

– Anna Giardino, coautrice del libro;

– Annibale Cogliano, coautore del libro;

– Vincenzo Calò, Segreteria Nazionale A.N.P.I., Responsabile per il sud.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Avellino e dei Comuni di Forino, Contrada, Montella, Montefusco, Frigento, Lioni, con un sentito ringraziamento all’ANPI di Rieti per il contributo.