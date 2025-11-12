Partecipazione del comune di Venticano alla 42esima Assemblea Anci a Bologna

Dal 12 al 14 Novembre 2025, si riunisce a Bologna la 42esima Assemblea Nazionale Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani). Tre giorni di intenso confronto, in cui i Sindaci italiani si riuniscono per analizzare le sfide più urgenti e delineare insieme il futuro delle amministrazioni locali. L’Assemblea Annuale ANCI non è solo un appuntamento istituzionale, ma un momento cruciale per rafforzare il dialogo, dare voce ai territori e trasformare idee e progetti in soluzioni concrete, capaci di rispondere in modo efficace e tangibile alle reali esigenze delle comunità. La giornata di apertura spetterà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tal proposito, anche il comune di Venticano(AV) parteciperà alla tre giorni nella persona dell’ass.re dott.ssa Giusy Iachetta, accompagnata dal segretario comunale dott. Gabriele Capozzi. L’Assemblea Anci è una un’occasione importante di confronto tra Amministratori di tutta Italia. “A Bologna si respirerà un’energia positiva, la voglia di costruire insieme un futuro più sostenibile per i Comuni, soprattutto in una fase di grandi cambiamenti economici e sociali-ha dichiarato l’ass.re Iachetta– tanti i temi che verranno trattati, dalla questione delle risorse per gli enti locali, la gestione dei fondi PNRR e la transizione digitale. Si parlerà anche di sicurezza urbana, welfare di Comunità e innovazione nei servizi pubblici. Credo che la rete ANCI sia utile proprio per condividere idee concrete e replicabili”-, conclude l’assessore. Insomma una vetrina importante per i Comuni Italiani, anche per il comune di Venticano che molto sta lavorando in tale direzione, occasione, inoltre, di incontro e di confronto che si concluderà venerdì 14 Novembre.