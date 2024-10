Parte da Avellino il tour europeo di Judith Hill

La cantante, musicista e compositrice statunitense presenterà in anteprima

al Teatro Gesualdo, il prossimo venerdì 8 novembre, il suo ultimo lavoro

discografico “Letters from a black widow” prima di toccare Sofia, Hannover,

Bologna, Milano, Losanna, Madrid e Barcellona

Avellino, giovedì 31 ottobre 2024 – Il suo ultimo album è un formidabile grido di

battaglia. Un appassionante lavoro dove soul/funk/gospel trovano asilo in una

scrittura musicale e in arrangiamenti spettacolari e sorprendenti. E lo

presenterà in anteprima europea proprio da Avellino nel corso di “Teatro

Gesualdo in Musica”, la mini rassegna di musica internazionale organizzata dal

Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I Senzatempo” e la

direzione artistica di Luciano Moscati

Venerdì 8 novembre, alle ore 21, il Teatro “Carlo Gesualdo” apre le porte

alla “vedova nera” Judith Hill, cantautrice e polistrumentista statunitense che

ha legato la sua crescita artistica e professionale al nome delle due grandissime

star con cui ha collaborato: Michael Jackson e Prince

L’appellativo Black widow le fu dato, dopo la morte dei due artisti, da chi voleva

screditare il suo lavoro, ma Judith Hill lo ha invece trasformato in qualcosa di

potente e articolato, una tela forte e resistente proprio come quella di un ragno,

su cui costruire nuove preziose sonorità

Da qui, Letters from a Black Widow, suo ultimo lavoro discografico appena

uscito per Regime Music Group. Un viaggio dal dolore privato alla trascendenza

comunitaria in cui l’artista sperimenta diversi stili di scrittura e composizione

per condividere con lo spettatore la sua anima blues and soul

Judith Hill ha scelto Avellino e il suo Teatro comunale per dare il là al

proprio tour europeo. Dopo l’Irpinia, infatti, l’artista americana sarà nei più

importanti club del vecchio continente: a Sofia e ad Hannover, a Bologna e

Milano, a Losanna, Madrid e Barcellona, prima di oltrepassare l’oceano e

rimettere piede a casa

Biglietti ancora disponibili online e sui circuiti Go2 e Ticketone e presso la

biglietteria del Teatro Gesualdo di piazza Castello, aperta dal lunedì al

sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18

Per info chiamare il numero 333.8968219. Risponde dal lunedì al venerdì

dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17